Губернатор Нью-Йорка посетит Израиль с визитом солидарности

Кэти Хокул встретится с дипломатическими представителями еврейского государства, говорится в заявлении офиса губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор-демократ штата Нью-Йорк Кэти Хокул во вторник посетит Израиль с миссией солидарности и встретится с дипломатическими представителями еврейского государства. Об этом говорится в заявлении офиса губернатора, опубликованном на его сайте.

"В эти трудные времена для Нью-Йорка как никогда важно выступить в поддержку Израиля. Завтра (во вторник - прим. ТАСС) я отправляюсь с миссией солидарности в Израиль, где планирую встретиться с дипломатическими лидерами и представителями сообществ, пострадавших от ужасающих атак ХАМАС. Нью-Йорк покажет всему миру, что мы поддерживаем Израиль - сегодня, завтра и всегда", - указано в сообщении.

Как пишет газета Politico, Хокул отмечала, что в Нью-Йорке проживает самое большое в мире еврейское население за пределами Израиля. Хокул и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее заявляли о поддержке Израиля и осуждали антисемитские выпады на митингах в поддержку палестинцев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что 18 октября Израиль посетит президент Джо Байден. На минувшей неделе еврейское государство посетили госсекретарь США и глава Пентагона Ллойд Остин. В понедельник Блинкен вернулся в Израиль.