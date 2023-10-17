Sky: при обстрелах жилых кварталов на юге сектора Газа погибли почти 80 человек

По данным Sky News Arabia, израильские силы нанесли удары по городам Рафах и Хан-Юнис

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Минимум 78 человек погибли, сотни получили ранения в результате обстрелов со стороны армии Израиля в понедельник вечером жилых кварталов на юге палестинского сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, израильские силы нанесли удары по городам Рафах и Хан-Юнис, расположенным в южной части анклава.

По последним данным Минздрава Палестины, число убитых при бомбардировках и обстрелах израильских сил сектора Газа составляет 2 778, около 10 тыс. человек получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.