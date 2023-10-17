Си Цзиньпин высоко оценил дружественную политику Венгрии по отношению к Китаю

Председатель КНР указал, что политическое взаимное доверие между двумя странами постоянно углубляется

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин придает большое значение проводимому Будапештом политическому курсу по отношению к Пекину. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине.

"Я высоко ценю, что Венгрия уже давно твердо привержена дружественной политике по отношению к Китаю и активно поддерживает совместное строительство "Пояса и пути", а также то, что премьер-министр Орбан трижды присутствовал на саммите международного сотрудничества "Один пояс - один путь", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что в последние годы китайско-венгерские отношения поддерживали высокий темп развития. Председатель КНР указал, что политическое взаимное доверие между двумя странами постоянно углубляется, и назвал сотрудничество Пекина и Будапешта плодотворным.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов активизировать обмен опытом с Венгрией в области партийного и государственного управления, а также углублять интеграцию китайской инициативы "Один пояс - один путь" и венгерской торгово-экономической программы "Открытие на Восток".

Орбан стал единственным западным лидером, который по приглашению Си Цзиньпина прибыл на форум "Один пояс - один путь". Он приезжал в КНР на две предыдущие аналогичные конференции в 2017 и 2019 годах. Китай является девятым по величине торговым партнером Венгрии и вышел сейчас на первое место по объему прямых инвестиций в венгерскую экономику.

Венгрия первой из стран Евросоюза присоединилась в 2015 году к программе "Один пояс - один путь". Эта инициатива была выдвинута в 2013 году Си Цзиньпином в целях активизации инвестиционных проектов в области экономики и торговли с участием как можно большего числа государств. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.