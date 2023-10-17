Маск восклицательным знаком отреагировал на критику слов Йеллен о поддержке США двух войн

Глава американского Минфина ранее заявила, что Соединенные Штаты могут одновременно оказывать военную помощь как Израилю, так и Украине

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Илон Маск восклицательным знаком прокомментировал сообщение с критикой слов министра финансов Джанет Йеллен о возможности США оказывать поддержку в двух войнах.

"Джанет Йеллен: "Мы, конечно, можем позволить себе две войны." Все остальные: "Кто хотел хотя бы одной войны?" Когда американцы задаются вопросом, почему наш государственный долг вырос до таких абсурдных размеров, они обращают внимание на все те внешние связи, в которые мы ввязываемся. В какой момент это становится непосильным?", - говорится в сообщении, которое Илон Маск прокомментировал восклицательным знаком.

Ранее Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News заявила, что Соединенные Штаты могут одновременно оказывать военную помощь как Израилю, так и Украине.