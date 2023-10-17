Консул Афганистана заявил о вымогательствах у афганских беженцев в Пакистане

В случае отказа платить деньги происходит задержание, сообщил Абдул-Джаббар Тахари

ИСЛАМАБАД, 17 октября. /ТАСС/. Консул "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Карачи Абдул-Джаббар Тахари заявил о жестоком обращении пакистанских правоохранительных органов с афганскими беженцами. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

По словам Тахари, недавно в Пакистане были освобождены не менее 500 граждан Афганистана, которые оказались задержаны несмотря на наличие необходимых юридических документов.

"Полицейские останавливают их [афганских беженцев] и вымогают взятки. В случае отказа платить деньги происходит задержание", - приводит телеканал заявление консула.

Ранее в октябре министр внутренних дел во временном пакистанском правительстве Сарфраз Бугти заявил, что 1,7 млн афганцев находятся в Пакистане незаконно. До 31 октября они должны добровольно вернуться на родину, в противном случае им грозит тюремное заключение и депортация.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Пакистане насчитывается 2,18 млн афганских беженцев, которые прошли регистрацию у властей в 2006-2017 годах.

После захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в августе 2021 года в Пакистан прибыли от 600 тыс. до 800 тыс. афганцев. Некоторые из них имели пакистанские визы, срок действия которых сейчас закончился.