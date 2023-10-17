Шольц предостерег "Хезболлах" и Иран от участия в ближневосточном конфликте

Канцлер ФРГ заявил о необходимости избежать эскалации

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости избежать эскалации ближневосточного конфликта, а также предостерег ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" и Иран от участия в нем.

"Я еще раз настойчиво предостерегаю "Хезболлах" и Иран от вступления в этот конфликт", - сказал он на пресс-конференции в Берлине с королем Иордании Абдаллой II. "Вместе с нашими союзниками мы прикладываем все силы для того, чтобы не было эскалации", - добавил Шольц.

Канцлер, как ожидается, в течение дня отправится в Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.