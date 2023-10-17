В Польше заявили, что правительство должна сформировать победившая на выборах партия

Партия "Право и справедливость" ранее завоевала большинство голосов, но ее результата недостаточно для получения большинства в парламенте

ТАСС, 17 октября. Новое правительство Польши должна сформировать получившая большинство голосов на прошедших выборах партия "Право и справедливость" (ПиС). Об этом заявил президент республики Анджей Дуда, представляющий эту же политическую структуру.

Хотя правящая сейчас ПиС во главе с Ярославом Качиньским заняла первое место на выборах, голосов оказалось недостаточно для большинства в парламенте. У трех оппозиционных партий, напротив, будет в совокупности больше половины мандатов, что позволяет им претендовать на формирование правительства.

"Обычаем в Польше до сих пор было, что победившая партия получала мандат для того, чтобы сформировать правительство. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Это сегодня моя позиция", - сказал глава государства в эфире Польского телевидения.

Согласно Конституции Польши, на первом заседании нового состава Сейма, которое должно состояться не позднее 14 ноября, действующее правительство уйдет в отставку. В течение 14 дней после этого президент, проведя консультации с политиками, назначает нового премьера и новый состав его кабинета. В течение последующих 14 дней потенциальный глава правительства произносит программную речь в парламенте и просит депутатов выразить ему доверие. Для утверждения кабмина нужно получить большинство голосов в парламенте.

Если предложенные президентом кандидатуры премьера и министров не утверждаются Сеймом, парламентарии предлагают своих кандидатов, после чего проводится новое голосование. Если эта попытка окажется неудачной, глава государства в течение двух недель вновь может выдвинуть кандидатуры премьера и его министров. Голосование по второму предложению президента должно состояться в течение 14 дней. Если и эта попытка завершится провалом, глава государства распускает законодательный орган, после чего проводятся досрочные парламентские выборы.