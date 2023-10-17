В Израиле заявили, что визит Байдена не повлияет на военные действия в секторе Газа

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус отметил, что не считает целью визита - помешать проведению боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Визит президента США Джо Байдена в Израиль не повлияет на проведение израильскими военными боевых действий в секторе Газа. Соответствующее мнение выразил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я так не считаю, но мы посмотрим, возможно, у нас будет больше информации завтра утром, - приводит слова Конрикуса телеканал NBC. - Но я не думаю, что цель этого визита - помешать".

16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден прибудет с визитом в Израиль 18 октября. Президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности.