17 октября, 08:02
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что визит Байдена не повлияет на военные действия в секторе Газа

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус отметил, что не считает целью визита - помешать проведению боевых действий

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Визит президента США Джо Байдена в Израиль не повлияет на проведение израильскими военными боевых действий в секторе Газа. Соответствующее мнение выразил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга в социальной сети X (ранее Twitter).

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Я так не считаю, но мы посмотрим, возможно, у нас будет больше информации завтра утром, - приводит слова Конрикуса телеканал NBC. - Но я не думаю, что цель этого визита - помешать".

16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден прибудет с визитом в Израиль 18 октября. Президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация