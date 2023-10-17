Глава Белоруссии обсудит с первым вице-президентом Ирана сотрудничество и ситуацию в мире

Встреча пройдет с целью реализации договоренностей, достигнутых во время визита Лукашенко в Тегеран 12-13 марта

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером двустороннее сотрудничество и международную ситуацию. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

Он отмечает, что встреча пройдет 17 октября в Минске для реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Лукашенко в Иран 12-13 марта. По информации Telegram-канала, "обсудят двустороннее сотрудничество и, конечно, международную ситуацию".

Лукашенко 17 октября также поведет встречу с прибывшим в республику 16 октября главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.