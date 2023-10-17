В Израиле заявили, что статус Газы после операции будет "глобальной задачей"

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что войска "продолжают подготовку к следующим этапам" операции

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Определение статуса сектора Газа после завершения израильской операции против радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве станет "глобальной задачей" для международного сообщества. С таким заявлением выступил в ходе брифинга для прессы официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"У нас бывали разные концовки [конфликтов с радикалами в секторе Газа]. Правительство обсуждает, как это (завершение нынешнего витка конфликта в Газе - прим. ТАСС) может выглядеть. Кроме того, это глобальная задача, как будет выглядеть ситуация в этом регионе [после завершения израильской операции в секторе Газа]", - заявил Хагари.

Армейский представитель отметил, что израильские военные с 7 октября "нанесли удары по тысячам террористических целей в секторе Газа", а армия Израиля "в настоящий момент продолжает подготовку к следующим этапам" операции.