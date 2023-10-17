В Японии заявили, что следят за отношениями Москвы и Пекина в свете визита Путина в КНР

Российский президент прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Япония внимательно следит за развитием российско-китайских отношений в связи с визитом президента России Владимира Путина в Китай и его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Хидэки Мураи.

"Что касается содержания их встречи, то правительство хотело бы воздержаться от каких-либо комментариев на этот счет. В любом случае мы продолжим внимательно следить за будущим развитием китайско-российских отношений", - сказал он.

Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня - 17 и 18 октября.

Во вторник президент РФ примет участие в церемонии официальной встречи с Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций - участников форума "Один пояс - один путь".

Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума.