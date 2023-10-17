СМИ: премьер-министр Румынии посетит Израиль

По данным агентства AGERPRES, главу румынского кабмина будут сопровождать министры иностранных дел и национальной обороны

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку совершит во вторник визит в Израиль, где проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило агентство AGERPRES со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно этим источникам, главу румынского кабмина в поездке будут сопровождать министры иностранных дел Луминица Одобеску и национальной обороны Анджел Тылвэр.

На территории Израиля и в секторе Газа находятся румынские граждане, которые выразили желание вернуться на родину, напоминает AGERPRES.