17 октября, 08:18
Палестино-израильский конфликт

СМИ: премьер-министр Румынии посетит Израиль

По данным агентства AGERPRES, главу румынского кабмина будут сопровождать министры иностранных дел и национальной обороны

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку совершит во вторник визит в Израиль, где проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило агентство AGERPRES со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно этим источникам, главу румынского кабмина в поездке будут сопровождать министры иностранных дел Луминица Одобеску и национальной обороны Анджел Тылвэр.

На территории Израиля и в секторе Газа находятся румынские граждане, которые выразили желание вернуться на родину, напоминает AGERPRES. 

Теги:
РумынияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминЧолаку, Марчел
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