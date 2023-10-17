СМИ: позиция посольства Израиля вызвала недовольство в Испании

По данным газеты EL PAÍS, МИД королевства "категорически отвергает ложь, выраженную в заявлении" и "не принимает клевету" в адрес членов кабмина

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Израиль выразил недовольство из-за позиции части правительства Испании по ближневосточной ситуации и спровоцировал дипломатические разногласия. Об этом сообщила газета EL PAÍS.

По ее информации, посольство еврейского государства в королевстве "решительно осудило недавние заявления некоторых членов испанского правительства". Диппредставительство утверждает, что "некоторые элементы в испанском правительстве решили встать в ряд" с террористами. "Эти заявления не только абсолютно аморальны, но и ставят под угрозу безопасность еврейских общин в Испании, подвергая их риску большего числа антисемитских инцидентов и нападений", - добавили в посольстве.

В ответ на это МИД королевства отметил, что "категорически отвергает ложь, выраженную в заявлении посольства Израиля", и "не принимает клевету" в адрес членов кабмина.

Позиция диппредставительства еврейского государства была озвучена после прошедшей манифестации в Мадриде в знак солидарности с Палестиной. Митинг посетили представители ряда испанских политических партий, в том числе левого движения "Сумар", лидером которого является Йоланда Диас - вице-премьер в нынешнем коалиционном правительстве страны.

Кроме того, исполняющая обязанности министра по социальным правам Ионе Беларра в ответ на заявления посольства Израиля написала в социальной сети X (ранее Twitter): "Их правительство осуществляет военные преступления в секторе Газа, массовые бомбардировки, отключения воды и электричества". "Осуждение этого геноцида не означает "встать в один ряд" с ХАМАС, это демократическое обязательство", - считает политик.