FT: ОПК США будет сложно одновременно поддерживать и Израиль, и Украину

Как сообщило издание, американские производители вооружений готовятся увеличить поставки в Израиль в то время, когда "они уже находятся под серьезным давлением обязательств по вооружению Украины"

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Палестино-израильский конфликт создал значительные проблемы для оборонно-промышленного комплекса США, который преуменьшал значение производства обычных вооружений и сосредоточился на создании технологически продвинутых систем наблюдения и разведки. Об этом сообщает газета Financial Times.

Американские производители вооружений готовятся увеличить поставки оружия в Израиль в то время, когда "они уже находятся под серьезным давлением обязательств по вооружению Украины и пополнению истощенных запасов Пентагона", что добавит стресса оборонному комплексу, говорится в статье.

Конфликт на Украине стал "чем-то вроде тревожного звонка для оборонной промышленности США, которая преуменьшала значение производства обычных вооружений <...> и сосредоточилась на технологически продвинутых системах наблюдения и разведки, необходимых для контртеррористических операций и сдерживания Китая в Тихом океане", приводит издание мнение аналитиков.

Пока и Украина, и Израиль нуждаются в поставках различных видов вооружений, констатируют эксперты. Киеву необходимы артиллерийские боеприпасы и бронетехника, Израиль же запрашивает высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы ПРО "Железный купол". Однако при проведении наземной операции в секторе Газа Израилю также потребуются артиллерийские снаряды калибра 155 мм и такие же системы управляемых ракет, которых сейчас не хватает на Украине, а также дроны.

В случае "отправки такого оружия Израилю необходимо запустить дополнительные производственные мощности, возможно, быстрее, чем мы предполагали", отметила сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Синтия Кук. При этом быстрый переход к увеличению производства обычных вооружений сдерживается нехваткой материалов и рабочей силы после пандемии коронавируса.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены более 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.