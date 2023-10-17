"Хезболлах" взяла на себя ответственность за обстрел поселения Метула

Вооруженное крыло шиитской партии использовало управляемую ракету

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. БЕЙРУТ, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" взяло на себя ответственность за обстрел еврейского поселения Метула на севере Израиля. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки.

"Ливанские силы "Хезболлах" атаковали израильский танк в приграничной деревне Метула, используя управляемую ракету", - говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля проинформировала об обстреле населенного пункта Метула на ливано-израильской границе. Армейская пресс-служба сообщила, что в ответ на запуск противотанковой ракеты со стороны Ливана Израиль наносит удары по районам, откуда велся огонь.