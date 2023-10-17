В Чехии заявили, что устранят зависимость от нефти из России в ближайшие месяцы

Премьер-министр республики Петр Фиала отметил, что "энергетическая безопасность принципиально важна для национальной безопасности"

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Чехия в ближайшие месяцы избавится от зависимости от поставок нефти из России. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала, слова которого привело информационное агентство ЧТК.

"Государство в течение ближайших месяцев избавится от зависимости от российской нефти, - сказал Фиала. - Энергетическая безопасность [в сложившейся на международной арене ситуации] принципиально важна для национальной безопасности".

Чехия сможет полностью отказаться от поставок российской нефти после окончания строительства нефтепровода IKL, который свяжет республику с трансальпийским нефтепроводом TAL в германском городе Ингольштадт в Баварии.

Строительство нефтепровода IKL должно завершиться к 2025 году. На его возведение выделено 1,6 млрд крон (около $80 млн). После его ввода в строй страна станет получать на 4 млн тонн нефти в год больше. Проект разработан чешской государственной компанией Mero.

Нефтепровод TAL соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда ежегодно прибывают около 400 нефтяных танкеров, с Ингольштадтом в ФРГ.