Эксперт заявил, что у Израиля нет решения для Газы

Профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала отметил, что "проблема заключается в в отсутствии политического плана"

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Проблема возможной наземной операции Израиля против палестинского движения ХАМАС заключается в том, что еврейское государство не имеет политического плана для сектора Газа по ее завершении. Такое мнение выразил профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Мазала.

Эксперт напомнил, что цель наземной операции Израиля заключается в политическом и военном уничтожении ХАМАС. "Проблема заключается в том, что у нас до сих пор нет политического плана, - заявил Мазала в интервью телеканалу ZDF. - У нас есть военный план, однако вопрос в том, что будет с Газой, когда этот план будет реализован. Пока не было никаких заявлений по этому поводу".