Союзник Эрдогана назвал безответственностью и угрозой отправку США авианосцев к Израилю

Девлет Бахчели указал, что "сектор Газа является объектом варварских нападений, где на глазах всего человечества совершается массовое убийство"

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели назвал безответственностью и угрозой решение США отправить к берегам Израиля свои авианосцы. Об этом он сказал на собрании фракции ПНД в парламенте, которое транслировало местное телевидение.

"Отправка авианосцев США в Восточное Средиземноморье - это угроза и безответственность, к которым нельзя относиться легкомысленно. Принятое в связи с этим решение Турции провести военные учения в Восточном Средиземноморье в качестве ответа на этот шаг США является правильным и смелым шагом. Это серьезный сигнал к тому, что регион не пустует", - сказал он. ПНД является союзником правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана и входит с ней в партийный альянс.

Турецкие учения в Средиземном море, как уточнил Бахчели, проходят с 16 по 20 октября. А с 23 по 27 октября в этом же регионе должны пройти маневры Турции и Северного Кипра по отработке поисково-спасательных операций.

Бахчели также указал, что "сектор Газа является объектом варварских нападений, где на глазах всего человечества совершается массовое убийство". "Так называемые цивилизованные страны сплотились вокруг Израиля. Был запущен сценарий "Судного дня". Угнетатели сошли с ума. Появились свидетельства использования бомб с белым фосфором, что считается военным преступлением", - сказал он.

Ранее Эрдоган предупредил о возможной гибели большого числа людей в Газе в случае вмешательства в конфликт американского авианосца Gerald Ford, отправленного в Восточное Средиземноморье на фоне обострения палестино-израильского конфликта.