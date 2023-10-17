В Польше явка на парламентских выборах составила рекордные 74%

Согласно официальным результатам, первое место заняла правящая республикой партия "Право и справедливость"

ТАСС, 17 октября. Явка на состоявшихся в Польше очередных парламентских выборах достигла рекордных для современной истории страны 74,38%. Об этом свидетельствуют официальные итоги голосования, представленные Государственной избирательной комиссией Польши после обработки 100% бюллетеней.

Опубликованный после закрытия избирательных участков экзитпол продемонстрировал явку на уровне 72,9%. Ранее самая высокая явка на польских парламентских выборах была зафиксирована в 2019 году на уровне 61,74%.

15 октября в Польше состоялись очередные парламентские выборы. Согласно официальным результатам, первое место заняла правящая республикой уже восемь лет партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость", но для получения большинства в парламенте ее результата недостаточно. Совокупный результат трех проходящих в парламент оппозиционных партий ("Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые") позволяет им претендовать на формирование правящей коалиции.

Согласно заявлениям оппозиционных политиков, вступать в коалицию с "Правом и справедливостью", чтобы партия сохранила власть, никто не планирует. В партии Качиньского уже заявили о потенциальном переходе в оппозицию.

Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении предоставить право сформировать правительство партии с лучшим результатом. Если оппозиция объединится, то кандидатуру на пост премьера "Права и справедливость" депутаты отклонят и смогут предложить своих кандидатов.