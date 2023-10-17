Лукашенко заявил, что Белоруссия и Иран должны вместе противостоять выпадам США и Запада

Президент республики отметил, что "обстановка в мире накаляется"

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Иран должны плотнее работать друг с другом, чтобы противостоять выпадам США и Запада, в том числе на фоне ближневосточного кризиса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

"Обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны - Соединенные Штаты Америки и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Вы это чувствуете лучше", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

"Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам", - добавил лидер Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Белоруссии важен опыт Ирана в противостоянии санкциям. "Вы знаете ситуацию, в которой находится Беларусь. Это примерно та же ситуация, в которой находитесь и вы. Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен", - сказал президент.