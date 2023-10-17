Франция намерена выделить €300 млн на поддержку Молдавии

Страна также продолжит поддерживать проекты по повышению энергоэффективности общественных зданий, управлению природными ресурсами и борьбы с изменением климата

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Франция выделит €300 млн на социальные проекты в Молдавии и поддержку процесса европейской интеграции. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече участников платформы финансовой поддержки Молдавии, которая проходит в Кишиневе.

"Я объявляю о выделении €300 млн на финансирование проектов социальной поддержки, проектов по линии УВКБ ООН (Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев - прим. ТАСС) и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН - прим. ТАСС)", - сказала министр.

"Через Агентство развития Франции мы простимулируем сближение Молдавии с европейской энергетической сетью и стандартами ЕС. На это выделено €40 млн", - сообщила Колонна. По ее словам, Франция также продолжит поддерживать проекты по повышению энергоэффективности общественных зданий, управлению природными ресурсами и борьбы с изменением климата.

В заседании принимают участие дипломаты примерно 30 стран. Платформа поддержки Молдавии была создана в апреле прошлого года на международной конференции по предложению руководства Франции, Германии и Румынии. В рамках платформы девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу предоставить финансовую помощь в виде кредитов и грантов. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, третье состоялось в ноябре в Париже.