Советник президента Литвы анонсировал завершение подготовки всеобщего плана обороны

Кестутис Будрис отметил, что это будет "принципиальный документ", который описывает роль и ответственность не только вооруженных сил, но и гражданского сопротивления

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Подготовка всеобщего плана обороны страны завершается в Литве. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис.

"Президентом завершается подготовка всеобщего плана обороны, которым будут охвачены вооруженные действия, а также участие в обороне государственных и общественных инстанций, организаций, предприятий", - сказал он.

По словам советника, это будет "принципиальный документ", который описывает роль и ответственность не только вооруженных сил (ВС), но и гражданского сопротивления. "Он будет предусматривать не только порядок действий, но и формы участия гражданского сектора, модели подготовки к обороне в мирное время", - отметил Будрис.

Документ планируется представить на ближайшем заседании госсовета обороны. Его заседания по мере необходимости созывает главнокомандующий ВС балтийской республики - президент Литвы. Глава государства председательствует на заседаниях. Помимо него, в эту структуру входят премьер-министр, спикер Сейма (парламента) и командующий армией. Они являются постоянными членами. Для участия, как правило, приглашаются председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, директор департамента госбезопасности и глава МВД.