Пеллегрини объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост спикера парламента Словакии

Его партия "Голос - социальная демократия" вошла в новую правительственную коалицию

БРАТИСЛАВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель вошедшей в новую правительственную коалицию Словакии партии "Голос - социальная демократия", экс-премьер республики Петер Пеллегрини объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост спикера Национального совета (парламента). Об этом сообщил телеканал ТА3.

Правительственную коалицию, кроме партии Пеллегрини, составили партии "Направление - социальная демократия" и Словацкая национальная партия. Коалиция опирается на поддержку 79 из 150 депутатов Национального совета. Согласно договоренности коалиционных партнеров, глава "Голоса - социальная демократия" возглавит Национальный совет.

"Голос - социальная демократия" в новом правительстве, которое должен возглавить председатель "Направления - социальная демократия" Роберт Фицо, получит пост вице-премьера (его займет Петер Кмец) и шесть министерских портфелей. Пеллегрини проинформировал, что кресло главы МВД получит Матуш Шутай Эшток; министерства здравоохранения - Зузана Долинкова; экономики - Дениса Сакова; труда, социальных дел и по вопросам семьи - Эрик Томаш; инвестиций, регионального развития и информатизации - Рихард Раши; образования, науки, исследований и спорта - Томаш Друкер.

Словацкая национальная партия также объявила имена своих представителей в новом кабмине, назначение которого ожидается в ближайшее время. Пост министра культуры займет Мартина Шимковичова, а портфель министра охраны окружающей среды - Рудольф Галиак. Кроме того, эта политическая сила получит кресло министра спорта и туризма - это министерство будет создано 1 января 2024 года.

Фицо ранее проинформировал, что ознакомит общественность с именами будущих министров от "Направления - социальная демократия" после того, как проинформирует о составе нового правительства президента Словакии Зузану Чапутову.