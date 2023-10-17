17 октября, 09:16,
обновлено 17 октября, 10:19
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев назвал окончательно закрытой тему карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Президент Азербайджана отметил, что "это большое счастье"

БАКУ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта.

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"Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…>. Это большое счастье", - сказал Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.

"До конца первого этапа реализации программы "Великого возвращения" в Физулинском районе будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре, в целом, - 140 тыс. человек. Это, если можно так сказать, минимальный показатель", - также отметил он.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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