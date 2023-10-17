Глава Тайваня поблагодарила Байдена за нормализацию поставок вооружений острову

Цай Инвэнь также сообщила, что программы строительства истребителей и подводных лодок собственной разработки приносят результаты

ГОНКОНГ, 17 октября. /ТАСС/. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила администрацию президента США Джо Байдена за нормализацию поставок вооружений острову. Об этом она заявила на встрече в Тайбэе с председателем Американского института на Тайване (AIT) Лорой Розенбергер.

"Говоря об обороне, я хотела бы поблагодарить администрацию [президента США Джо] Байдена за то, что она придает высокое значение нашим потребностям в обороне, продолжает непрерывно налаживать продажу вооружений Тайваню, чтобы помочь острову укрепить свою обороноспособность, а также совместно поддерживать мир и стабильность в регионе", - сказано в сообщении, опубликованном по итогам встречи на сайте главы администрации Тайваня.

Цай Инвэнь также отметила, что программы строительства истребителей и подводных лодок собственной разработки приносят результаты. Она напомнила, что в прошлом месяце состоялась церемония спуска на воду первой тайваньской подводной лодки собственного производства, что "ознаменовало новую веху в усилиях острова по укреплению самообороны".

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд. В начале октября оборонное ведомство Тайваня на двусторонней конференции по безопасности с США призвало Вашингтон ускорить поставки вооружений на остров.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.