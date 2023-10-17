Глава Американского института на Тайване высоко оценила усиление самообороны острова

Лора Розенбергер заявила, что Вашингтон в рамках взятых на себя обязательств продолжает предпринимать усилия, чтобы помочь Тайваню поддерживать "достаточный потенциал самообороны"

ГОНКОНГ, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер высоко оценила усилия острова по укреплению самообороны. Об этом она заявила в ходе встречи в Тайбэе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Розенбергер высоко оценила подход и шаги правительства Тайваня по укреплению самообороны, в частности такие, как увеличение расходов на оборону, реформирование сил резерва, системы призыва в армию и мобилизации", - сказано в заявлении, опубликованном по итогам встречи на сайте главы администрации Тайваня.

Розенбергер отметила, что Вашингтон в рамках взятых на себя обязательств продолжает предпринимать усилия, чтобы помочь Тайваню поддерживать "достаточный потенциал самообороны". Она указала, что для этих целей Соединенные Штаты используют весь спектр инструментов, санкционированных Конгрессом.

"Розенбергер подчеркнула, что приверженность США Тайваню является непоколебимой, основанной на принципах и поддерживаемой обеими партиями. США поддерживают своих друзей и продолжат это делать. Она также добавила, что США приветствуют неизменную приверженность Цай Инвэнь по сохранению статус-кво", - сказано в документе.

Поездка Розенбергер на Тайвань продлится до 19 октября. Это ее третий визит на остров после вступления в должность председателя института в марте этого года.

Штаб-квартира Американского института на Тайване располагается в штате Вирджиния. При этом самый крупный офис AIT расположен в Тайбэе и де-факто выполняет функции посольства США.

Оборонный бюджет Тайваня

Ранее глава администрации острова Цай Инвэнь сообщила, что проект бюджета на 2024 год предполагает увеличение оборонных расходов Тайваня на 3,5% по сравнению с 2023 годом, до 606,8 млрд новых тайваньских долларов ($19 млрд). Из этих средств непосредственно в бюджет оборонного ведомства в 2024 году будет выделено 440,6 млрд новых тайваньских долларов (около $13,9 млрд).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.