17 октября, 09:26,
обновлено 17 октября, 09:53
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Ливана призвал мировое сообщество усилить давление на Израиль

Действия Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, отметил Абдалла Бу Хабиб

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб призвал международное сообщество усилить давление на Израиль в целях прекращения вооруженного конфликта между еврейским государством и палестинским радикальным движением ХАМАС. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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"То, что происходит на юге нашей страны, усиливает напряженность на фронте, которую крайне трудно сдерживать. Действия Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. Мы призываем международное сообщество усилить давление на Израиль с тем, чтобы прекратить вооруженный конфликт", - подчеркнул он. 

Теги:
ЛиванТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильФидан, Хакан
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