Глава МИД Ливана призвал мировое сообщество усилить давление на Израиль

Действия Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, отметил Абдалла Бу Хабиб

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Глава ливанского МИД Абдалла Бу Хабиб призвал международное сообщество усилить давление на Израиль в целях прекращения вооруженного конфликта между еврейским государством и палестинским радикальным движением ХАМАС. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"То, что происходит на юге нашей страны, усиливает напряженность на фронте, которую крайне трудно сдерживать. Действия Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. Мы призываем международное сообщество усилить давление на Израиль с тем, чтобы прекратить вооруженный конфликт", - подчеркнул он.