СМИ: США и Франция передавали Израилю спутниковые снимки Газы после нападения ХАМАС

Их собирали с помощью 27 спутников, сообщило агентство Tasnim

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. США и Франция начали передавать Израилю спутниковые снимки сектора Газа на следующий день после нападения палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на экспертов.

По его данным, уже на следующий день после атаки боевиков западные страны передали Израилю снимки сектора Газа, собранные с помощью 27 спутников. Как сообщили агентству иранские эксперты, Франция использовала пять коммерческих спутников, которые делали снимки Газы один или два раза в сутки. Tasnim указывает, что французские устройства обладают пространственным разрешением от 30 см до 1,5 м.

Соединенные Штаты с 8 октября использовали 22 своих спутника, чтобы получать снимки Газы. Это, как утверждает иранское агентство, стало хорошим подспорьем для израильской спутниковой системы в начале нового обострения и позволило наносить более точные удары по различным районам Газы. Однако, если Париж и Вашингтон начали передавать Израилю кадры со спутников только на следующий день после нападения ХАМАС, отмечает Tasnim, это может означать, что их разведка не знала о готовящейся атаке заранее и была застигнута врасплох.