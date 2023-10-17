17 октября, 09:30
Палестино-израильский конфликт

СМИ: США и Франция передавали Израилю спутниковые снимки Газы после нападения ХАМАС

Их собирали с помощью 27 спутников, сообщило агентство Tasnim

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. США и Франция начали передавать Израилю спутниковые снимки сектора Газа на следующий день после нападения палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, утверждает иранское агентство Tasnim со ссылкой на экспертов.

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По его данным, уже на следующий день после атаки боевиков западные страны передали Израилю снимки сектора Газа, собранные с помощью 27 спутников. Как сообщили агентству иранские эксперты, Франция использовала пять коммерческих спутников, которые делали снимки Газы один или два раза в сутки. Tasnim указывает, что французские устройства обладают пространственным разрешением от 30 см до 1,5 м.

Соединенные Штаты с 8 октября использовали 22 своих спутника, чтобы получать снимки Газы. Это, как утверждает иранское агентство, стало хорошим подспорьем для израильской спутниковой системы в начале нового обострения и позволило наносить более точные удары по различным районам Газы. Однако, если Париж и Вашингтон начали передавать Израилю кадры со спутников только на следующий день после нападения ХАМАС, отмечает Tasnim, это может означать, что их разведка не знала о готовящейся атаке заранее и была застигнута врасплох. 

Теги:
СШАПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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