17 октября, 09:30,
обновлено 17 октября, 09:57

Орбан отметил необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине

Премьер Венгрии и президент РФ Владимир Путин также "обсудили венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики"

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил на встрече с президентом России Владимиром Путиным необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши по итогам беседы лидеров двух стран в Пекине, где они принимают участие в международном форуме "Один пояс - один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

"На встрече Виктор Орбан подчеркнул важность мира. Он сказал, что для всего [европейского] континента, включая Венгрию, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия [на Украине] прекратились", - приводит слова Хаваши венгерское информационное агентство MTI.

Пресс-секретарь премьера также рассказал, что Орбан и Путин "обсудили венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики".

На встрече, начало которой транслировалось в телеэфире, Орбан подтвердил, что Венгрия намерена продолжать взаимодействие с Россией в сфере энергетики, назвал госкорпорацию "Росатом" надежным партнером и поблагодарил компанию "Газпром" за сотрудничество. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВенгрияОрбан, ВикторВоенная операция на УкраинеВизит Путина в Пекин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация