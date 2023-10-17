Орбан отметил необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине

Премьер Венгрии и президент РФ Владимир Путин также "обсудили венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики"

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил на встрече с президентом России Владимиром Путиным необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши по итогам беседы лидеров двух стран в Пекине, где они принимают участие в международном форуме "Один пояс - один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

"На встрече Виктор Орбан подчеркнул важность мира. Он сказал, что для всего [европейского] континента, включая Венгрию, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия [на Украине] прекратились", - приводит слова Хаваши венгерское информационное агентство MTI.

Пресс-секретарь премьера также рассказал, что Орбан и Путин "обсудили венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики".

На встрече, начало которой транслировалось в телеэфире, Орбан подтвердил, что Венгрия намерена продолжать взаимодействие с Россией в сфере энергетики, назвал госкорпорацию "Росатом" надежным партнером и поблагодарил компанию "Газпром" за сотрудничество.