Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом

По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Армения также ожидает поддержки ЕС для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 17 октября. /ТАСС/. Армения хочет углубить сотрудничество с Евросоюзом, не противопоставляя его другим форматам регионального сотрудничества. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Страсбурге.

"Важно подчеркнуть, что наши отношения основаны на общей системе ценностей. Мы хотим углубить наши отношения с Евросоюзом и не хотим каким-либо образом противопоставлять это нашим региональным отношениям", - отметил он.

По его словам, Армения ожидает поддержки Европейского союза для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха. "Ереван ждет поддержки ЕС в преодолении гуманитарных проблем 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха", - отметил он.