В Иране заявили о готовности направить гуманитарную помощь в Газу

Официальный представитель правительства Али Бахадори Джахроми сообщил о планах отправить воду, медикаменты и продукты питания

ТЕГЕРАН, 17 октября. /ТАСС/. Иран готов направить первую партию воды, медикаментов и питания в Газу. Об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми.

"ИРИ готова направить гуманитарную помощь в Газу, - цитирует его агентство ISNA. - Мы обращаемся с призывом к ООН и другим международным организациям, всем исламским и свободолюбивым странам приложить все усилия, чтобы снять блокаду и отправить помощь в Газу. Красный Полумесяц Исламской Республики Иран планирует отправить первую партию воды, медикаментов и продуктов питания жителям Газы, где разворачивается гуманитарная катастрофа".

Джахроми также опроверг сообщения западных СМИ об отсутствии у Тегерана доступа к ранее разблокированным $6 млрд по согласованию с США. "Это соглашение [с Вашингтоном о разблокировке средств] было заключено с осмотрительностью и соответствующими гарантиями, - сказал он. - Американские СМИ публикуют материалы для собственных политических игр. Средства были успешно конвертированы в евро и переведены на счета шести иранских банков в Катаре. Эти меры были также одобрены Центральным банком Ирана, и деньги теперь находятся в распоряжении Центробанка".

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к его ранее разблокированным средствам в размере $6 млрд в свете обострения палестино-израильского конфликта. По словам источников издания, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил конгрессменам-демократам, что "американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с $6 млрд на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль". Ранее сообщалось, что Тегеран получит доступ к указанным активам в рамках договоренностей об обмене заключенными между Ираном и США.