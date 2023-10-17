В Израиле заявили, что помощь военных США в борьбе с ХАМАС не понадобится

Как отметил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус, США работают в "превентивном режиме", оказывая помощь и поддержку Израилю и не допуская эскалации конфликта

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Армия Израиля не рассчитывает на прямое вовлечение военнослужащих ВС США в палестино-израильский конфликт. Об этом на брифинге для американских журналистов сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

"Чтобы внести ясность для всех слушающих меня американцев: мы в Израиле не хотим, чтобы хоть один волос упал с головы американского военнослужащего или военнослужащей при защите Израиля. Мы защитим себя сами", - приводит слова Конрикуса газета The Washington Post. Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве также отметил, что США работают в "превентивном режиме", оказывая помощь и поддержку Израилю и не допуская эскалации конфликта.

Конрикус подчеркнул, что израильские военные не намерены наносить удары по гражданским. "Мы не будем наносить удары по гражданским. Это единственное, что я могу утверждать", - сказал он, отвечая на вопрос, как будет действовать ЦАХАЛ в случае, если боевики ХАМАС замаскируются под гражданских.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы называют атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.