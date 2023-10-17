17 октября, 09:45

СМИ: Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом

Как сообщило агентство Europa Press, стороны, в частности, обсудят намерение ЕС продолжить диалог с США по вопросам энергетического перехода

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправится 20 октября в Вашингтон. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на европейские источники.

По их информации, Боррель войдет в состав делегации ЕС, которая отправится в американскую столицу для встречи с президентом США Джо Байденом. Ранее сообщалось, что со стороны ЕС в переговорах будут участвовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Агентство отмечает, что стороны, в частности, обсудят намерение ЕС продолжить диалог с США по вопросам энергетического перехода. 

Теги:
СШАМишель, ШарльБайден, ДжоФон дер Ляйен, УрсулаБоррель, Жозеп
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