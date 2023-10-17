Фидан призвал международное сообщество создать независимое палестинское государство

По словам главы МИД Турции, в республике выступили против того, "чтобы нынешняя война привела к дестабилизации в регионе"

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что пришло время в соответствии с резолюциями ООН создать независимое палестинское государство.

"Существуют решения ООН о палестинском государстве в границах 1964 года. Пришло время международному сообществу сделать шаг к созданию независимого палестинского государства. Мы против того, чтобы нынешняя война привела к дестабилизации в регионе, чтобы эта дестабилизация распространилась на Ливан, Египет, Иорданию", - сказал он на пресс-конференции в Бейруте, которую транслировало агентство Anadolu.