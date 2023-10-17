В ООН призвали к гуманитарной паузе в палестино-израильском конфликте

Власти Израиля ранее проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало установить гуманитарную паузу в боевых действиях в районе палестино-израильского конфликта, чтобы оказать помощь нуждающимся в Газе. Доступ к пострадавшим должен быть обеспечен немедленно, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель этого управления Равина Шамдасани.

"Мы повторяем призыв ООН к гуманитарной паузе, чтобы обеспечить доставку помощи и предотвратить дальнейшие страдания и смерть <...> гражданского населения Газы", - сказала она. "Необходимо обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ", - подчеркнула Шамдасани.

Коснувшись распоряжения властей Израиля об эвакуации населения с севера на юг сектора Газа, официальный представитель УВКПЧ напомнила, что согласно международному праву, "любая законная временная эвакуация" населения Израилем как оккупирующей державой должна сопровождаться "предоставлением надлежащего жилья всем эвакуируемым", а также обеспечением удовлетворительных условий в том, что касается гигиены, здоровья, безопасности и питания. "Судя по всему, Израиль не предпринял никаких попыток обеспечить это для 1,1 млн гражданских лиц, которым было приказано переселиться", - констатировала Шамдасани. В УВКПЧ "обеспокоены тем, что этот приказ в сочетании с введением "полной блокады" Газы не может рассматриваться как законная временная эвакуация и, следовательно, будет равнозначен насильственному перемещению гражданских лиц - в нарушение международного права".

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". Вскоре призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг был опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы называют атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.