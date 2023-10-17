17 октября, 10:03
Палестино-израильский конфликт

Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Анкара ведет переговоры с политическим крылом радикального движения ХАМАС об освобождении удерживаемых им заложников, в том числе иностранцев. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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"На данный момент мы получили запросы от разных стран об освобождении их граждан. Мы начали обсуждать эти вопросы, особенно с политическим крылом ХАМАС. Наши усилия по освобождению иностранцев, гражданских лиц и детей продолжаются. Президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган] принял принципиальное решение максимально содействовать решению этого и других гуманитарных вопросов", - сказал он на пресс-конференции в Бейруте, которую транслировало Anadolu Ajansı. 

Теги:
ТурцияПалестино-израильский конфликтЭрдоган, Реджеп ТайипФидан, Хакан
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