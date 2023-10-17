Эксперт: военные США вмешаются в конфликт на Ближнем Востоке в случае его расширения

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что Вашингтон "может вступить в палестино-израильский конфликт при условии неуспеха или просьбы со стороны Израиля"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Американские военные могут вмешаться в палестино-израильский конфликт в случае его расширения и участия других стран, например, Ирана. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Соединенные Штаты, возможно, могут вмешаться в палестино-израильский конфликт, но при условии какого-то неуспеха или, по крайней мере, просьбы со стороны Израиля или вмешательства других сторон, в частности, "Хезболлах" или Ирана", - сказал он.

"Я не думаю, что США направят подразделения для того, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне израильской армии. Но мне кажется, что все-таки эта возможность прямого американского вмешательства произойдет только в случае расширения конфликта", - добавил аналитик.

"Демонстративное действо"

Комментируя предстоящий визит президента США Джо Байдена в Израиль, Долгов указал, что он будет направлен в первую очередь на демонстрацию поддержки со стороны Вашингтона. "Россия, Китай, арабские страны предлагают начать переговоры, завершить вооруженные столкновения, а в пику этому США предлагают помощь и готовы помогать Израилю", - отметил специалист.

"Этот визит Байдена в Израиль - демонстративное действо в знак того, что США полностью поддерживают Израиль", - подытожил эксперт.

16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден прибудет с визитом в Израиль 18 октября. Президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне ранее сообщила, что американское оборонное ведомство отобрало примерно 2 тыс. военнослужащих, чтобы подготовить их к потенциальному развертыванию на Ближнем Востоке для поддержки Израиля.