Лукашенко предложил Венесуэле выработать дорожную карту сотрудничества на перспективу

Белорусский президент не против того, чтобы подключить к сотрудничеству и другие страны

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белоруссии и Венесуэле необходимо пересмотреть направления сотрудничества с выработкой дорожной карты на перспективу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

"Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса", - приводит слова главы государства агентство БелТА. - Выработать соответствующий план, дорожную карту наших действий на ближайшую и среднесрочную, а может быть, и долгосрочную перспективы".

Лукашенко отметил, что не против того, чтобы подключить к сотрудничеству и другие страны. "Если в эту схему сотрудничества придется включить другие государства, допустим Кубу, мы согласны. Словом, если вы согласны, то до нового года мы готовы будем, министр иностранных дел будет готов реализовать эти договоренности", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что в силу определенных причин, прежде всего внешних, взаимодействие между странами встало на паузу.

Иван Хиль Пинто по итогам встречи заявил журналистам, что страны намерены перезапустить отношения. "Мы договорились осуществить перезапуск наших двусторонних отношений в торгово-экономической, промышленной сферах. И это мы намерены сделать в ближайшее время", - сказал он.

Белоруссия и Венесуэла подписали соглашение об установлении дипломатических отношений в феврале 1997 года. Страны успешно реализовывали проекты по разработке нефтяных месторождений на территории южноамериканской страны, а также в строительной сфере. Ранее Лукашенко заявлял, что между государствами есть мощная база сотрудничества, но Венесуэла и Белоруссия слабо пользуются созданными много лет назад преимуществами. Стороны говорили о возможности новых направлений взаимодействия в энергетической, добывающей и технологической сферах, а также в сельском хозяйстве.