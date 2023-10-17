Орбан заявил, что в Европе всех волнует только прекращение огня на Украине

Как сообщил пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши, тот отметил в беседе с президентом России необходимость скорейшего прекращения конфликта

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Главный вопрос, который сейчас волнует всех в Европе, заключается в том, когда наступит прекращение вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, где они принимают участие в международном форуме "Один пояс - один путь" по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

"Встреча с президентом Путиным. Всех в Европе сегодня волнует один вопрос: будет ли прекращение огня на Украине? Для нас, венгров, самое главное - прекратить поток беженцев, санкции и войны у соседей!" - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Орбан сопроводил эту публикацию фотографией переговоров с Путиным в Пекине.

Как сообщил пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши, Орбан отметил в беседе с президентом России необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине. "На встрече Виктор Орбан подчеркнул важность мира. Он сказал, что для всего [европейского] континента, включая Венгрию, крайне важно, чтобы поток беженцев, санкции и боевые действия [на Украине] прекратились", - процитировало Хаваши венгерское информационное агентство MTI.

Пресс-секретарь премьера рассказал, что Орбан и Путин обсудили также "венгерско-российское сотрудничество в области газа, нефти и атомной энергетики".