Глава МИД Японии попросила Иран повлиять на ХАМАС для урегулирования конфликта

Ёко Камикава и иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян также согласились с важностью сотрудничества Японии и Ирана для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и совместной работы международного сообщества по предоставлению гуманитарной помощи

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава надеется, что Иран окажет влияние на ХАМАС с целью урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом она заявила в телефонном разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Министры иностранных дел двух стран откровенно обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Палестины и Израиля. Министр Камикава попросила Иран обратиться к ХАМАС и другим группировкам и сыграть свою роль в урегулировании ситуации", - отмечается в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Оба министра также согласились с важностью сотрудничества Японии и Ирана для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и совместной работы международного сообщества по предоставлению гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.