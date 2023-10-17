Румынский премьер призвал к открытию гуманитарных коридоров из сектора Газа

Марчел Чолаку убежден, что все международное сообщество примет участие в открытии гуманитарных коридоров и предоставлении необходимой помощи беженцам

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер Румынии Марчел Чолаку призвал к открытию гуманитарных коридоров из сектора Газа и предоставлении помощи беженцам. Это заявление глава кабинета сделал в ходе совместной с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пресс-конференции в Тель-Авиве, которая транслировалась на сайте румынского правительства.

"Призываю к открытию гуманитарных коридоров из сектора Газа, - сказал Чолаку. - Убежден, что все международное сообщество примет участие в открытии гуманитарных коридоров и предоставлении необходимой помощи беженцам".

Румынский премьер поблагодарил израильского коллегу за оказание поддержки для безопасной репатриации более 2,2 тыс. румынских граждан из Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 11,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.