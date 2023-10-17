Мадрид счел "недружественным жестом" заявление Израиля о правительстве Испании

И. о. главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес напомнил также, что "нужно различать террористические цели и гражданское население"

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Власти Испании считают "недружественным жестом" заявление посольства Израиля в Мадриде о членах правительства королевства. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Мы признаем право Израиля защищаться против этой террористической атаки, - уточнил дипломат. - Любые действия, предпринятые для отражения этой террористической атаки, должны соответствовать международному праву". И. о. министра напомнил, что "нужно различать террористические цели и гражданское население".

Альбарес отметил, что "позвонил послу Израиля" после опубликованного диппредставительством еврейского государства заявления с критикой в адрес позиции некоторых членов кабмина Испании по ближневосточному кризису. "Я выразил свое глубокое недовольство заявлением посольства Израиля и сообщил, что считаю это недружественным жестом", - добавил и. о. главы МИД.

В коммюнике израильского диппредставительства говорилось об осуждении позиции "некоторых членов испанского правительства". "Некоторые элементы в испанском правительстве решили встать в ряд" с террористами, говорилось в заявлении посольства.

Позиция диппредставительства была озвучена после прошедшей манифестации в Мадриде в знак солидарности с Палестиной. Митинг посетили представители ряда партий, в том числе левого движения "Сумар", лидером которой является Йоланда Диас - вице-премьер в нынешнем коалиционном правительстве страны. Исполняющая обязанности министра по социальным правам Ионе Беларра в ответ на заявления посольства Израиля написала в социальной сети X (ранее Twitter): "Их правительство осуществляет военные преступления в секторе Газа, массовые бомбардировки, отключения воды и электричества". "Осуждение этого геноцида не означает "встать в один ряд" с ХАМАС, это демократическое обязательство", - считает политик.