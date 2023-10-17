WSJ: визит Путина в Пекин говорит о безуспешности попыток США вбить клин между РФ и Китаем

По мнению обозревателей издания, этот визит стал подтверждением "прочности российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада", несмотря на разногласия сторон

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Китай стал очередным доказательством безуспешности попыток Соединенных Штатов Америки вбить клин между Россией и Китаем после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению обозревателей газеты Брайана Спегеле и Джеймса Т. Аредди, всплеск дипломатической активности в столице Китая за последние две недели наглядно продемонстрировал, что США "не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином спустя почти 20 месяцев" после начала СВО. Вместо того чтобы прислушаться к заявлениям американских политиков о том, что Москва якобы сдерживает амбиции Пекина, Китай во вторник "с распростертыми объятиями принял Путина в Пекине", пишут авторы. Они полагают, что этот визит стал подтверждением "прочности российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада", несмотря на разногласия сторон.

17 октября президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин, где он примет участие в 3-м форуме "Один пояс - один путь" и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это 18-й визит Владимира Путина в Китай в качестве президента РФ.