Посол Палестины сожалеет, что СБ ООН не принял проект резолюции РФ по Ближнему Востоку

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что в секторе Газа уже более 3 тыс. убитых, 11 тыс. раненых, разрушены тысячи домов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль выразил сожаление, что Совет Безопасности ООН не поддержал проект по палестино-израильскому конфликту, предложенный Россией.

"Очень жаль. <...> Россия, к сожалению, не смогла получить нужное количество голосов для того, чтобы российское предложение было принято в Совете Безопасности", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Посол отметил, что в секторе Газа уже более 3 тыс. убитых, 11 тыс. раненых, разрушены тысячи домов. "Более миллиона человек покидают свои дома на севере сектора Газа, чтобы переместиться на юг. Уже очевидны очертания гуманитарной катастрофы", - добавил дипломат.