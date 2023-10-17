Посол Израиля в Индии заявил о невозможности решения конфликта с ХАМАС дипломатией

Наор Гилон считает, что гуманитарный аспект войны, такой как освобождение похищенных израильских заложников, мог бы стать решением

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Израиль продолжит преследовать и уничтожать радикалов движения ХАМАС, дипломатическое решение кризиса после их атаки на страну невозможно. Об этом в интервью телеканалу NDTV заявил израильский посол в Нью-Дели Наор Гилон.

"Я не думаю, что это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос есть ли дипломатическое решение ситуации, сложившейся в Израиле и Палестине. При этом дипломат отметил, что гуманитарный аспект войны, такой как освобождение похищенных израильских заложников, мог бы стать решением.

"Но когда речь идет о террористической организации ХАМАС, то единственное решение заключается в том, чтобы они не могли осуществлять свои ужасные атаки. Мы продолжим преследовать их и уничтожать. Мы не видим другого решения. Мы не можем рисковать, чтобы была осуществлена снова такая же атака на Израиль, как в прошлую субботу (7 октября - прим. ТАСС)", - подчеркнул Гилон.

Он также отметил, что в настоящее время речь не идет о решении многолетнего палестино-израильского конфликта. "Мы должны разрешить кризис, который мы сейчас имеем", - сказал Гилон.