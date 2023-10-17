Додон: фермеры Молдавии продают урожай за бесценок из-за антироссийской политики властей

По словам лидера Партии социалистов, его стране нужен российский рынок и сотрудничество с СНГ

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Фермеры Молдавии вынуждены продавать урожай яблок по бросовым ценам и вырубать сады из-за антироссийской политики, которую проводит президент Майя Санду и правительство Дорина Речана. Об этом заявил бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон в видеообращении, которое он записал на фоне гор фруктов в одном из садов на севере страны.

"Груда яблок за моей спиной - это результат политики Майи Санду, Дорина Речана и всей их компании. Аграрии вынуждены отдавать эти красивые фрукты на сок за 1,5 лея (около $0,08). Нам нужен российский рынок, нам нужно сотрудничество с СНГ, иначе наша продукция замерзнет на деревьях и сгниет в полях. Фермеры уже выкорчевывают сотни гектаров фруктовых деревьев", - заявил Додон.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в Москву, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений. Среди них она назвала экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С 2022 года в республике запрещено вещание некоторых российских СМИ, создан национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев обвиняет Москву. В августе из Кишинева была выслана большая группа российских дипломатов, правительство начало денонсировать соглашения подписанные в рамках СНГ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что нарастанием антироссийской риторики власти Молдавии хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у населения. В Москве призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику.

Опубликованный в июле опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Поддерживают ухудшение отношений с РФ только 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос.