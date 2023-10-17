В Израиле заявили, что еще не приняли решение по наземной операции в секторе Газа

В израильской армии отметили, что готовятся к следующим этапам войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля еще не приняла окончательного решения о проведении наземной военной операции в секторе Газа. С таким утверждением на брифинге для журналистов выступил официальный представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

"Мы готовимся к следующим этапам войны. Мы еще не сказали, что они будут из себя представлять, - приводит слова Хехта агентство Reuters. - Все говорят о наземной операции, но это может быть что-то иное". Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль способен выдержать войну на два фронта.

Он отметил, что с территории сектора Газа было нанесено более 6,5 тыс. ракетных ударов по Израилю, уточняет телеканал I24. Кроме того, по словам Хехта, еврейское государство не ждет, что "американцы или британцы будут проливать кровь на войне в Израиле".