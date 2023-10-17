17 октября, 12:13

СМИ: у Верховного суда Польши есть 90 дней, чтобы признать выборы состоявшимися

Протесты рассматриваются комиссией в составе трех судей, а решение о признании выборов состоявшимися оглашается на открытом заседании в присутствии всех судей ВС

ТАСС, 17 октября. Верховный суд (ВС) Польши в соответствии с действующим законодательством имеет 90 дней для того, чтобы признать прошедшие 15 октября парламентские выборы состоявшимися. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

"Перед тем, как принять подобное решение, Верховный суд должен, однако, рассмотреть все протесты [связанные с выборами]", - говорится в сообщении.

В соответствии с польским законодательством, "эти протесты вносятся в Верховный суд в письменной форме в течение 7 дней после оглашения результатов выборов".

Протесты рассматриваются комиссией в составе трех судей, а решение о признании выборов состоявшимися оглашается на открытом заседании в присутствии всех судей ВС.

В 2019 году, когда в Польше проходили выборы в парламент, ВС признал их состоявшимися через 71 день после оглашения результатов голосования. Конечной датой для решения ВС по выборам в этот раз является 13 января 2024 г. 

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