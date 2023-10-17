17 октября, 12:07

В телефоне напавшего на школу в Аррасе нашли видео, говорящее о близости к ИГ

По информации радиостанции France Info, в обращениях подозреваемого на видео и аудио якобы произносится клятва в верности террористической группировке, а также есть упоминания палестино-израильского конфликта и атаки ХАМАС на Израиль

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Аудио и видео в телефоне 20-летнего молодого человека, напавшего на школу в Аррасе на севере Франции, говорят о близости к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники.

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По ее информации, в обращениях подозреваемого на видео и аудио якобы произносится клятва в верности террористической группировке, а также есть упоминания палестино-израильского конфликта и атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. Как полагают источники радио в следствии, нападение на школу готовилось "задолго до минувшей недели", когда атака состоялась.

Как указывает телеканал CNews, подозреваемый предстанет перед судьей, ведущим расследования по борьбе с терроризмом, ему предъявят обвинения. Помимо него в суд прибудут двое других подозреваемых - младший брат и двоюродный брат, добавляет France Info. 

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