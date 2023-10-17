Байден обсудит освобождение заложников во время поездки на Ближний Восток

Этот вопрос поднимут на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также на консультациях с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Освобождение удерживаемых ХАМАС заложников станет одним из центральных вопросов, которые президент США Джо Байден намерен обсудить во время предстоящей поездки на Ближний Восток. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

Его спросили, чего ждать от поездки американского лидера семьям заложников. "Они должны знать, что вопрос о жизнях их близких и жизнях мирного населения будет очень высоко в повестке президента", - ответил он. Кирби добавил, что этот вопрос будет подниматься на всех переговорах с израильскими чиновниками, включая премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, а также на консультациях с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

О гуманитарных вопросах

Байден намерен обсудить вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также получить последнюю информацию от руководства страны о положении дел в ходе конфликта и о дальнейших планах израильских военных.

"Он должен получить последнюю информацию от наших израильских коллег об их планах, намерениях, о том, как идут дела, и направить сильное послание о продолжении поддержки армии обороны Израиля, чтобы они могли проводить операции против ХАМАС", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.

По словам Кирби, Байден также обсудит с руководством Израиля и других стран Ближнего Востока вопрос гуманитарной помощи. "Дискуссии будут посвящены тому, чтобы гуманитарная помощь могла поступать [в сектор Газа], а желающие уехать могли это сделать. Очевидно, он уделит большое внимание ситуации с заложниками. В особенности в том, что касается тех нескольких американцев, которые находятся в заложниках у ХАМАС", - добавил представитель американской администрации.

Отвечая на вопрос о том, безопасна ли поездка Байдена на Ближний Восток в текущих условиях, Кирби сказал, что в Белом доме всегда "беспокоятся о безопасности президента, когда он куда-то едет". "На беспокойства будет дан соответствующий ответ посредством силовой защиты и защиты со стороны военнослужащих. Очевидно, мы не будем вдаваться в подробности по этому вопросу", - добавил представитель Белого дома.

Ранее телеканал CNN сообщал, что силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США направляются к Израилю. По его данные, силы, состоящие из 2 тыс. морских пехотинцев, присоединятся к американским кораблям, которые направляются к Израилю. Этим США хотят "послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в региональный конфликт", уточнил источник канала.

Газета Politico информировала, что боевики палестинского движения ХАМАС, которое в США признано террористической организацией, могут предпринять "провокационный удар" во время возможного визита Байдена в Израиль, считают в Вашингтоне.

Визит Байдена на Ближний Восток

О назначенном на 18 октября визите солидарности Байдена в Израиль ранее объявили власти США. По информации газеты Yedioth Ahronoth, его визит продлится около пяти часов. Следом президент отправится в Амман, где встретится с лидерами Палестины, Египта и Иордании.